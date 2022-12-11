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Посол Украины в Берлине: Германия поставит Киеву дополнительные вооружения

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Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев в интервью Welt am Sonntag заявил, что Киев и Берлин достигли договорённости о поставках дополнительных вооружений Украине.
Посол Украины в Берлине: Германия поставит Киеву дополнительные вооружения
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По его словам, в ходе прямого диалога немецкая сторона пообещала Киеву «больше оружия и дополнительные боеприпасы».

«О том, какие именно (вооружения. — RT), будет объявлено совместно в надлежащий момент», — передаёт слова Макеева ТАСС.

Он добавил, что Украина продолжает вести переговоры о поставках танков Leopard 2, которые ФРГ ранее «неоднократно отказывалась отправлять».

1 декабря министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Берлин предложил Варшаве разместить на границе с Украиной восемь пусковых установок ЗРК Patriot

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