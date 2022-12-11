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В Мелитополе заявили о госпитализации трёх человек после обстрела базы отдыха

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Три мирных жителя госпитализированы после обстрела базы отдыха в Мелитополе со стороны ВСУ, заявил департамент здравоохранения Запорожской области.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, при обстреле пострадали три человека.

«Все раненые в тяжёлом состоянии были доставлены в Мелитопольскую областную больницу», — говорится в сообщении депздрава в Telegram.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, два человека погибли и двое ранены при ударе украинских войск по комплексу на базе отдыха в Мелитополе Запорожской области.

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