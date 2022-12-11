В Мелитополе заявили о госпитализации трёх человек после обстрела базы отдыха
Отмечается, что, согласно предварительным данным, при обстреле пострадали три человека.
«Все раненые в тяжёлом состоянии были доставлены в Мелитопольскую областную больницу», — говорится в сообщении депздрава в Telegram.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, два человека погибли и двое ранены при ударе украинских войск по комплексу на базе отдыха в Мелитополе Запорожской области.