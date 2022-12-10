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Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине цитатой Булгакова

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал демонтаж памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине цитатой писателя Михаила Булгакова.
Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине цитатой Булгакова
  • РИА Новости

«Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман», — привёл он цитату из романа «Белая гвардия» Булгакова в своём Telegram-канале.

На риторический вопрос «Кому ставить будут (памятники. — RT)?» Медведев ответил: «Наверное, разнообразным гетманам».

17 ноября в Черновцах демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

30 ноября решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову приняли в Одессе.

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