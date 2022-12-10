В Одесской области тысячи человек остались без света из-за повреждения инфраструктуры

Тысячи человек остались без электричества из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщили в городском совете Одессы.

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«Повреждены объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Без света остались тысячи потребителей», — говорится в заявлении в Telegram. Ранее стало известно, что в Одесской области Украины объявили воздушную тревогу.