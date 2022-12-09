Лукашенко заявил, что проблемы с Mercedes заставили его прийти на саммит ЕАЭС пешком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на проблемы с автомобилем Mercedes, из-за которых ему пришлось идти на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пешком.
- РИА Новости
«Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришёл», — приводит его слова канал «Пул Первого» в Telegram.
Ранее стало известно, что Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря.
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