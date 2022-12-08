Британский наёмник Макдональд рассказал об обстрелах ВС России в зоне СВО

Воевавший на стороне Украины британский наёмник Джозеф Макдональд рассказал об обстрелах российской артиллерии во время проведения спецоперации.

Он отметил, что столкнулся с российскими обстрелами уже на третий день пребывания в зоне конфликта.

«Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия», — сказал Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.

По его словам, около 50 украинских военных получили ранения в результате обстрела.

«Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию», — добавил он.

Также основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн заявил, что украинская армия несёт большие потери.