Британский наёмник Макдональд рассказал об обстрелах ВС России в зоне СВО
Он отметил, что столкнулся с российскими обстрелами уже на третий день пребывания в зоне конфликта.
«Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия», — сказал Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.
По его словам, около 50 украинских военных получили ранения в результате обстрела.
«Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию», — добавил он.
Также основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн заявил, что украинская армия несёт большие потери.