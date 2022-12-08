Узнать больше

Британский наёмник Макдональд рассказал об обстрелах ВС России в зоне СВО

Короткая ссылка
Воевавший на стороне Украины британский наёмник Джозеф Макдональд рассказал об обстрелах российской артиллерии во время проведения спецоперации.

Он отметил, что столкнулся с российскими обстрелами уже на третий день пребывания в зоне конфликта.

«Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия», — сказал Макдональд  в интервью Youtube-каналу Lindybeige.

По его словам, около 50 украинских военных получили ранения в результате обстрела.

«Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию», — добавил он.

Также основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн заявил, что украинская армия несёт большие потери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить