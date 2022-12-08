Воздушная тревога объявлена в ряде областей юга Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде областей юга Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соответствующей онлайн-карты Минцифры.
Отмечается, что тревога прозвучала в Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины.
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