Воздушная тревога объявлена в ряде областей юга Украины

Воздушная тревога объявлена в ряде областей юга Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соответствующей онлайн-карты Минцифры.

Отмечается, что тревога прозвучала в Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины.