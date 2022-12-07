СК собрал показания возвращённых из плена российских военных

Военнослужащие рассказали сотрудникам СК России об издевательствах над ними со стороны украинских националистов.
Согласно показаниям одного из них, он получил в бою несколько ранений и в таком состоянии попал в плен. В ходе допросов служащие ВСУ сломали ему челюсть, несколько рёбер и пробили лёгкое, прострелили обе ступни. Первую помощь пленному оказали только спустя длительное время.
Другой военнослужащий рассказал, что попал в засаду и пришёл в сознание в подвале. Его допрос начался с удара ножом в правую ногу. Если его ответы не устраивали украинских силовиков, военнопленного начинали бить руками или ногами, затем каской или прикладом. В дальнейшем ему отрезали палец на руке и применяли пытки электрическим током.
«Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», — говорится на сайте ведомства.
Как сообщал ранее RT, СК завёл более 2 тыс. уголовных дел с 2014 года по факту преступлений киевского режима.