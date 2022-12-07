СК собрал показания возвращённых из плена российских военных

Следственный комитет России собрал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из украинского плена. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Военнослужащие рассказали сотрудникам СК России об издевательствах над ними со стороны украинских националистов.

Согласно показаниям одного из них, он получил в бою несколько ранений и в таком состоянии попал в плен. В ходе допросов служащие ВСУ сломали ему челюсть, несколько рёбер и пробили лёгкое, прострелили обе ступни. Первую помощь пленному оказали только спустя длительное время.

Другой военнослужащий рассказал, что попал в засаду и пришёл в сознание в подвале. Его допрос начался с удара ножом в правую ногу. Если его ответы не устраивали украинских силовиков, военнопленного начинали бить руками или ногами, затем каской или прикладом. В дальнейшем ему отрезали палец на руке и применяли пытки электрическим током.

«Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», — говорится на сайте ведомства.

Как сообщал ранее RT, СК завёл более 2 тыс. уголовных дел с 2014 года по факту преступлений киевского режима.