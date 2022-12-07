Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении

Министерство обороны России сообщило, что российская армия сорвала попытки украинских войск (ВСУ) контратаковать на Донецком направлении.

В сообщении говорится, что украинские военные предпринимали попытки контратак в районах Перше Травня, Курдюмовки, Клещеевки и Майорска в ДНР. В течение суток на этом направлении уничтожили 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и один пикап.

При этом на Южно-Донецком направлении ВСУ безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Новомайорского, Владимировки и Новополя. В результате работы артиллерии и решительных действий ВС России украинских военных отбросили на исходные позиции. На указанном направлении ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными, две БМП, БТР и четыре автомобиля.

Кроме того, ВС России уничтожили более 130 украинских военных на Краснолиманском направлении.