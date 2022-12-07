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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

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Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Донецку.
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили, что крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города со стороны ВСУ.

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