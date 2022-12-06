В ДНР заявили об обесточивании питающей Донецк фильтровальной станции
- РИА Новости
«В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что данная станция является ключевым источником водоснабжения большей части Донецка и Ясиноватой.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град».