В ДНР заявили об обесточивании питающей Донецк фильтровальной станции

Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая снабжает водой Донецк, обесточена по причине обстрелов, сообщает администрация Макеевки.

«В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что данная станция является ключевым источником водоснабжения большей части Донецка и Ясиноватой.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град».