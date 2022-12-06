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В ДНР заявили об обесточивании питающей Донецк фильтровальной станции

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Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая снабжает водой Донецк, обесточена по причине обстрелов, сообщает администрация Макеевки.
В ДНР заявили об обесточивании питающей Донецк фильтровальной станции
  • РИА Новости

«В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что данная станция является ключевым источником водоснабжения большей части Донецка и Ясиноватой.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

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