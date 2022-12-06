Минобороны: ударом ВС России прервана работа ОПК, нарушен подвоз резервов и техники ВСУ

Вооружённые силы России нанесли массированный удар 5 декабря по украинской инфраструктуре.

«В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», — заявили в Минобороны России.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили три склада вооружения и боеприпасов боевиков ВСУ в Запорожской области.