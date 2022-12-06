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Власти Горловки сообщили об обстреле химзавода со стороны ВСУ

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Химический завод «Стирол» в Горловке (ДНР) попал под обстрел ВСУ.
Власти Горловки сообщили об обстреле химзавода со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории госпредприятия «Стирол». Благо без пострадавших», — написал он в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал, был повреждён парокотельный цех, установка ультра- и нанофильтрации.

Уточняется, что всего зафиксировано четыре попадания украинских снарядов по территории завода. 

Ранее Приходько заявил, что боевики ВСУ обстреляли здание исправительной колонии в Горловке.

В штабе территориальной обороны республики сообщили, что количество погибших в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных достигло четырёх.

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