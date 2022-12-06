Власти Горловки сообщили об обстреле химзавода со стороны ВСУ

Химический завод «Стирол» в Горловке (ДНР) попал под обстрел ВСУ.

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории госпредприятия «Стирол». Благо без пострадавших», — написал он в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал, был повреждён парокотельный цех, установка ультра- и нанофильтрации.

Уточняется, что всего зафиксировано четыре попадания украинских снарядов по территории завода.

Ранее Приходько заявил, что боевики ВСУ обстреляли здание исправительной колонии в Горловке.

В штабе территориальной обороны республики сообщили, что количество погибших в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных достигло четырёх.