Власти Горловки сообщили об обстреле химзавода со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории госпредприятия «Стирол». Благо без пострадавших», — написал он в Telegram.
В результате инцидента никто не пострадал, был повреждён парокотельный цех, установка ультра- и нанофильтрации.
Уточняется, что всего зафиксировано четыре попадания украинских снарядов по территории завода.
Ранее Приходько заявил, что боевики ВСУ обстреляли здание исправительной колонии в Горловке.
В штабе территориальной обороны республики сообщили, что количество погибших в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных достигло четырёх.