«Укрэнерго»: на восстановление производства электроэнергии на Украине нужно два дня

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что один-два дня необходимы для восстановления производства электроэнергии на Украине после ударов 5 декабря.

Об этом пишет «Страна.ua».

«День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе — после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина. У нас есть регионы, которые пострадали больше других — в частности, Одесская область», — передаёт издание слова Кудрицкого.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что около 40% жителей региона в данный момент остаются без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения.