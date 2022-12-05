Sun: британский наёмник Шон Пиннер вернулся на Украину
- РИА Новости
«49-летний Шон вылетел обратно на Украину менее чем через десять недель после того, как был освобождён» в результате обмена заключёнными», — пишет газета.
Как уточняет издание, Пиннер пообещал своей маме и сыну «больше не воевать на передовой», однако настоял на том, чтобы «вернуться в зону боевых действий» и «быть со своей женой, украинским гуманитарным работником Ларисой».
В ноябре The Daily Mail сообщила, что британский наёмник Эйден Эслин, приговорённый в ДНР к смертной казни и переданный ранее Великобритании, намерен вновь приехать на Украину, однако вступать в ряды ВСУ не планирует.