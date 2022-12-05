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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
  • РИА Новости

По информации агентства, 5 декабря сирены включились на юге и в центре страны, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях.

Также тревога была объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

При этом в 14:10 мск сирены прозвучали в Киеве, затем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

После этого тревога была объявлена в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Как сообщает «СТРАНА.ua», «тревога дошла до западных областей Украины».

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