Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской и ряде других областей Украины.
- AP
Об этом информирует официальный украинский ресурс для оповещения граждан.
Также воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Сумской областях.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога.
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