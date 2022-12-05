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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области

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Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской и ряде других областей Украины.
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
  • AP

Об этом информирует официальный украинский ресурс для оповещения граждан.

Также воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Сумской областях.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога.

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