Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской и ряде других областей Украины.

AP

Об этом информирует официальный украинский ресурс для оповещения граждан. Также воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Сумской областях. Ранее сообщалось, что на юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога.