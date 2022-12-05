Corriere della Serra: ВСУ поставили итальянские миномёты 1966 года производства

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Газета Corriere della Serra написала материал, в котором говорится, что боевики ВСУ разочаровались переданными Италией миномётами 1966 года.
Corriere della Serra: ВСУ поставили итальянские миномёты 1966 года производства
  • AP

По словам боевиков, оптику для орудий изготовили практически сразу после окончания Второй мировой войны и она даже хуже аналогичного советского вооружения этого же периода времени.

«Это устаревшие модели, которые были изготовлены в 1966 году, а системы оптики и наведения датируются 1947 годом», — цитирует боевиков РИА Новости.

Также украинская сторона пожаловалась, что Италия передала им орудия без боеприпасов.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что союзники и партнёры Североатлантического альянса предоставили Киеву военную помощь на $40 млрд. 

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