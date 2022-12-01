Боевики ВСУ нанесли удар по центру Донецка

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Боевики ВСУ нанесли сегодня вечером удар по центральной части Донецка, в городе прогремело не менее пяти взрывов.
Боевики ВСУ нанесли удар по центру Донецка
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что звуки взрывов раздаются около улицы Университетская.

Согласно предварительной информации силовиков, зафиксированы попадания в районе пересечения Университетской улицы и проспекта Богдана Хмельницкого. 

Ранее корреспондент RT Роман Косарев показал последствия ночного обстрела Донецка, в результате которого погиб один человек и ранены трое. По меньшей мере два снаряда из украинских РСЗО «Град» попали в жилую застройку Киевского района. Характер повреждений на припаркованных автомобилях и выбитые окна в домах говорят о том, что боеприпасы ВСУ были начинены поражающими элементами.

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