Боевики ВСУ нанесли удар по центру Донецка

Боевики ВСУ нанесли сегодня вечером удар по центральной части Донецка, в городе прогремело не менее пяти взрывов.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что звуки взрывов раздаются около улицы Университетская.

Согласно предварительной информации силовиков, зафиксированы попадания в районе пересечения Университетской улицы и проспекта Богдана Хмельницкого.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев показал последствия ночного обстрела Донецка, в результате которого погиб один человек и ранены трое. По меньшей мере два снаряда из украинских РСЗО «Град» попали в жилую застройку Киевского района. Характер повреждений на припаркованных автомобилях и выбитые окна в домах говорят о том, что боеприпасы ВСУ были начинены поражающими элементами.