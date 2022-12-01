Боевики ВСУ нанесли удар по центру Донецка
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что звуки взрывов раздаются около улицы Университетская.
Согласно предварительной информации силовиков, зафиксированы попадания в районе пересечения Университетской улицы и проспекта Богдана Хмельницкого.
Ранее корреспондент RT Роман Косарев показал последствия ночного обстрела Донецка, в результате которого погиб один человек и ранены трое. По меньшей мере два снаряда из украинских РСЗО «Град» попали в жилую застройку Киевского района. Характер повреждений на припаркованных автомобилях и выбитые окна в домах говорят о том, что боеприпасы ВСУ были начинены поражающими элементами.