МО: при наступлении ВС России на Донецком направлении полностью освобождена Андреевка

На Донецком направлении в результате наступления ВС России была полностью освобождена Андреевка, уничтожены более 40 украинских военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населённый пункт Опытное в Донецкой Народной Республике.