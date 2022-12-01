МО: при наступлении ВС России на Донецком направлении полностью освобождена Андреевка

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На Донецком направлении в результате наступления ВС России была полностью освобождена Андреевка, уничтожены более 40 украинских военных.
МО: при наступлении ВС России на Донецком направлении полностью освобождена Андреевка
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населённый пункт Опытное в Донецкой Народной Республике.

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