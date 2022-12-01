МО: при наступлении ВС России на Донецком направлении полностью освобождена Андреевка
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.
Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.
До этого в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населённый пункт Опытное в Донецкой Народной Республике.