В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности, тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

AFP

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Об этом сообщает «СТРАНА.ua». «Воздушная тревога объявлена в ряде южных и восточных областей Украины», — пишет издание. Вечером 29 ноября СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях.