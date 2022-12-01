В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности, тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
- AFP
- © Ed JONES
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Воздушная тревога объявлена в ряде южных и восточных областей Украины», — пишет издание.
Вечером 29 ноября СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях.
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