В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога

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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности, тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
  • AFP
  • © Ed JONES

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Воздушная тревога объявлена в ряде южных и восточных областей Украины», — пишет издание.

Вечером 29 ноября СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях.

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