В Донецке сообщили о смерти раненного при обстреле ВСУ мужчины
- РИА Новости
«К сожалению, раненный в Куйбышевском районе Донецка мужчина 1958 г. р. от полученных ран скончался», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово — украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 мм.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, российские подразделения продолжают наступление на Водяное в ДНР.