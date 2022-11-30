В Донецке сообщили о смерти раненного при обстреле ВСУ мужчины

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В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о смерти раненого мирного жителя Донецка после обстрела города со стороны ВСУ.
В Донецке сообщили о смерти раненного при обстреле ВСУ мужчины
  • РИА Новости

«К сожалению, раненный в Куйбышевском районе Донецка мужчина 1958 г. р. от полученных ран скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово — украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, российские подразделения продолжают наступление на Водяное в ДНР.

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