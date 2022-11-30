В ДНР сообщили, что ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Амвросиевке

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Амвросиевка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:05 — населённый пункт Константиновка — населённый пункт Амвросиевка. Выпущено четыре ракеты из установки М142 HIMARS, — сказано в Telegram-канале ведомства. Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что мирная жительница погибла в Сватово в результате удара боевиков ВСУ.