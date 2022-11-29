Президент Киргизии подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном.
Президент Киргизии подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал закон «О ратификации договора между Киргизской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках киргизско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкеке», — говорится в заявлении.

Данным договором стороны определили последние неописанные 302 километра государственной границы.

Ранее парламент Киргизии одобрил передачу Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.

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