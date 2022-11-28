Додон не исключил своего возвращения в политику

Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что может вернуться в политику, после решения Высшей судебной палаты отклонить требование прокуроров о возвращении его под домашний арест.

«Многие спрашивают, что я буду делать дальше. Я решил несколько месяцев поездить по районам, буду в районных центрах, на рынках, буду общаться с людьми и в конце января — начале февраля объявлю своё решение», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Он отметил, что его оппонент, президент Молдавии Майя Санду, «нервничает» после результатов последних опросов.

Ранее высшая судебная палата Молдавии отказалась вернуть Игоря Додона под домашний арест.