Додон не исключил своего возвращения в политику
- РИА Новости
«Многие спрашивают, что я буду делать дальше. Я решил несколько месяцев поездить по районам, буду в районных центрах, на рынках, буду общаться с людьми и в конце января — начале февраля объявлю своё решение», — написал Додон в своём Telegram-канале.
Он отметил, что его оппонент, президент Молдавии Майя Санду, «нервничает» после результатов последних опросов.
Ранее высшая судебная палата Молдавии отказалась вернуть Игоря Додона под домашний арест.