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Додон не исключил своего возвращения в политику

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что может вернуться в политику, после решения Высшей судебной палаты отклонить требование прокуроров о возвращении его под домашний арест.
Додон не исключил своего возвращения в политику
  • РИА Новости

«Многие спрашивают, что я буду делать дальше. Я решил несколько месяцев поездить по районам, буду в районных центрах, на рынках, буду общаться с людьми и в конце января — начале февраля объявлю своё решение», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Он отметил, что его оппонент, президент Молдавии Майя Санду, «нервничает» после результатов последних опросов.

Ранее высшая судебная палата Молдавии отказалась вернуть Игоря Додона под домашний арест.

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