Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление
- AP
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы, в том числе с Херсонского направления», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что, по словам бойцов, украинские подразделения, которые находятся на Херсонском направлении, — это преимущественно резервисты в возрасте 55 лет и старше.
Также Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли серьёзные потери при попытке контратаковать на Угледарском направлении.