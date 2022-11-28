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Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление, преимущественно это резервисты в возрасте более 55 лет.
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление
  • AP

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы, в том числе с Херсонского направления», — цитирует его РИА Новости

Он добавил, что, по словам бойцов, украинские подразделения, которые находятся на Херсонском направлении, — это преимущественно резервисты в возрасте 55 лет и старше. 

Также Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли серьёзные потери при попытке контратаковать на Угледарском направлении.

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