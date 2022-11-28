Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление, преимущественно это резервисты в возрасте более 55 лет.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы, в том числе с Херсонского направления», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что, по словам бойцов, украинские подразделения, которые находятся на Херсонском направлении, — это преимущественно резервисты в возрасте 55 лет и старше.

Также Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли серьёзные потери при попытке контратаковать на Угледарском направлении.