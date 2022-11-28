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Рогов сообщил, что более 700 бойцов украинских ССО находятся в Запорожской области

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На подконтрольной Киеву части Запорожской области находятся более 700 украинских бойцов Сил специальных операций, они обучены форсировать Днепр и захватывать крупные техногенные объекты, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв LIVE».
Рогов сообщил, что более 700 бойцов украинских ССО находятся в Запорожской области
  • AP

«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», — цитирует Рогова ТАСС.

Ранее Рогов сообщил, что союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара, а также Запорожской АЭС.

Также 22 ноября Рогов указывал, что в Запорожской области возведена надёжная линия обороны.

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