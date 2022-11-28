Рогов сообщил, что более 700 бойцов украинских ССО находятся в Запорожской области
- AP
«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», — цитирует Рогова ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара, а также Запорожской АЭС.
Также 22 ноября Рогов указывал, что в Запорожской области возведена надёжная линия обороны.