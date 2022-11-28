Кадыров: чеченские бойцы нашли десятки схронов диверсантов из Херсона
- РИА Новости
«Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое», — написал он в Telegram.
По его словам, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу «предельно корректно по отношению к гражданскому населению».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами в греко-католическом храме.