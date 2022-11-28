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Кадыров: чеченские бойцы нашли десятки схронов диверсантов из Херсона

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов из Херсона.
Кадыров: чеченские бойцы нашли десятки схронов диверсантов из Херсона
  • РИА Новости

«Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое», — написал он в Telegram.

По его словам, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу «предельно корректно по отношению к гражданскому населению».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами в греко-католическом храме.

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