Токаев поручил рассмотреть возвращение государству проблемных энергетических активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах республики.

Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Руслан Желдибай.

«Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны», — цитирует его ТАСС.

Желдибай отметил, что в связи с низким качеством управления этими активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.

27 ноября Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.