Токаев поручил рассмотреть возвращение государству проблемных энергетических активов
Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Руслан Желдибай.
«Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны», — цитирует его ТАСС.
Желдибай отметил, что в связи с низким качеством управления этими активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.
27 ноября Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.