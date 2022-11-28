Узнать больше

Токаев поручил рассмотреть возвращение государству проблемных энергетических активов

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах республики.

Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Руслан Желдибай.

«Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны», — цитирует его ТАСС.

Желдибай отметил, что в связи с низким качеством управления этими активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.

27 ноября Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить