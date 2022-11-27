Новая группа добровольцев вылетела из Чечни в зону проведения СВО
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В пятницу из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы направили очередную группу добровольцев для участия в СВО», — написал он.
В путь их проводили министр внутренних дел республики Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел, начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в российской специальной военной операции на Украине.