В ДНР заявили о повреждении жилых домов в Донецке из-за обстрелов боевиков ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что в центральном Ворошиловском районе Донецка были повреждены жилые дома и кафе из-за обстрела со стороны украинских боевиков.

РИА Новости

«Ворошиловский район: зафиксированы повреждения... бульвар Пушкина, 16, кафе «Онегин»; улица Гурова, 18, прямое попадание в многоквартирный жилой дом; бульвар Пушкина, 16, прямое попадание в многоквартирный жилой дом; улица Университетская, 21, прямое попадание в многоквартирный жилой дом; проспект Гринкевича, 4, 5, 6, 9, многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Ранее сообщалось, что ВСУ повредили детский сад при обстреле Донецка. Также при обстреле погибли люди, включая одного подростка.