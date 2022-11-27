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В Узбекистане анонсировали суд над 22 гражданами за участие в беспорядках в Каракалпакстане

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В Бухаре 28 ноября состоится судебный процесс над 22 обвиняемыми в беспорядках в Каракалпакстане, сообщили в пресс-службе узбекистанского Верховного суда.
В Узбекистане анонсировали суд над 22 гражданами за участие в беспорядках в Каракалпакстане
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«В связи с уголовным делом о массовых беспорядках, совершённых в Нукусе 1—2 июля, 28 ноября в 10:00 (08:00 мск) в здании Бухарского областного суда начнётся открытый судебный процесс по уголовному делу в отношении 22 фигурантов», — говорится в Telegram-канале Верховного суда.

Отмечается, что подсудимым вменяют обвинения по 11 статьям уголовного кодекса Узбекистана, в числе которых: «посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан», «массовые беспорядки», «разбой» и пр. Наказание по перечисленным статьям предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

Уточняется, что 20 подсудимых находятся под стражей, один содержится под домашним арестом и ещё одного отпустили под общественное поручительство.

В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 21 июля.

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, ситуация взята под полный контроль.

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