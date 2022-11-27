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Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионера в результате взрыва

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Мирный житель ДНР пострадал при разрыве неизвестного взрывоопасного предмета в руке, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионера в результате взрыва
  • РИА Новости

«Сегодня около 05:30 утра в Центрально-Городском районе Горловки... в результате разрыва в руках неизвестного взрывоопасного предмета ранен мирный мужчина 1942 года рождения», — сообщил он.

Приходько призвал жителей города не трогать и не поднимать подозрительные предметы и в случае их обнаружения сообщать в МЧС.

В штабе территориальной обороны ДНР ранее заявили, что при ударах боевиков ВСУ по территории республики погибли два человека.

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