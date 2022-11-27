В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские военные за полтора часа обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Уточняется, что по Донецку в 23:35 и 00:35 мск было выпущено 6 снарядов.
По Ясиноватой ВСУ выпустили три снаряда.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате взрыва автомобиля, произошедшего 24 ноября в районе администрации Мариуполя.
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