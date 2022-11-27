В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские военные за полтора часа обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.