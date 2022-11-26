В МВД Казахстана заявили о пресечении незаконной акции в Астане
- © Sputnik/РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, по данным ведомства, 26 ноября в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодёжи. Организатором выступал предприниматель, привлёкший порядка 300 молодых людей.
«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», — говорится в сообщении.
В итоге молодые люди устроили незаконную акцию и грубо нарушали общественный порядок, а также создавали препятствия для работы транспортной и социальной инфраструктуры.
Полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. Некоторые участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление полицейским.