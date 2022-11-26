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В МВД Казахстана заявили о пресечении незаконной акции в Астане

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В МВД Казахстана заявили, что в Астане правоохранительные органы пресекли незаконную акцию, нарушавшую общественный порядок.
В МВД Казахстана заявили о пресечении незаконной акции в Астане
  • © Sputnik/РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, по данным ведомства, 26 ноября в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодёжи. Организатором выступал предприниматель, привлёкший порядка 300 молодых людей.

«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», — говорится в сообщении.

В итоге молодые люди устроили незаконную акцию и грубо нарушали общественный порядок, а также создавали препятствия для работы транспортной и социальной инфраструктуры.

Полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. Некоторые участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление полицейским.

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