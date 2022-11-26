Председатель правительства Белоруссии выразил соболезнования в связи со смертью Макея

Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко выразил соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел страны Владимира Макея.

«Владимир Владимирович на протяжении многих лет работал на ответственных государственных постах, был настоящим патриотом Беларуси и снискал высокое уважение не только в Беларуси, но и далеко за её пределами. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких», — цитирует Головченко БЕЛТА.

Ранее БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза сообщило, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже выразил соболезнования в связи со смертью Макея.