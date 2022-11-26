Государственная техническая служба Казахстана заявили, что сбои в работе интернета в Астане произошли из-за аварии на оборудовании электроснабжения.

«Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании», — говорится в заявлении на сайте ведомства

Отмечается, что специалистами проведены работы по переходу на резервные источники питания. Произошедшее не отразилось на работоспособности систем, хотя и привело к сбоям в работе интернета в Астане и Акмолинской области.

«В данное время все работает в штатном режиме», — указали в технической службе.

Ранее сообщалось, что в Астане наблюдаются перебои с интернетом и мобильной связью.