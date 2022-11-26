Генсек ОДКБ: Макей проявил себя как проводник идей интеграции в Евразии

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, комментируя смерть министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, заявил, что он проявил себя истинным патриотом и проводником идей интеграции в Евразии.

Об этом говорится в Telegram организации.

«С глубоким прискорбием узнали о безвременной кончине министра иностранных дел Республики Белоруссия, председателя Совета министров иностранных дел ОДКБ Владимира Владимировича Макея. На всех постах, которые занимал Макей, он проявил себя как убеждённый патриот своей Родины, активный сторонник укрепления позиций Белоруссии на международной арене, проводник идей военно-политической интеграции в Евразийском регионе», — отмечается в заявлении.

Зась подчеркнул, что память о Макее навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел возможность общаться с этим «крупным государственным деятелем и ярким человеком».

Ранее ТА «БЕЛТА» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза сообщило, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже выразил соболезнования в связи со смертью Макея.