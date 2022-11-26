Депутат Водолацкий назвал большой потерей для Белоруссии смерть Владимира Макея
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«Это большая потеря для внешнеполитического блока Белоруссии. Человек на всех уровнях отстаивал интересы страны. Всегда стоял за развитие Союзного государства и всего, что связано с совместными действиями нашего МИД и белорусского. Для всех людей, кто его знал и работал с ним, это большая потеря», — заявил парламентарий.
Ранее БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза сообщило, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже выразил соболезнования в связи со смертью Макея.