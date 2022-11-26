В Узбекистане три человека погибли и 38 пострадали в результате ДТП с автобусом

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на автомагистрали А-373 Ташкент — Ош — Андижан в Узбекистане три человека погибли и ещё 38 пострадали.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. «В результате ДТП три человека скончались на месте и 38 получили телесные повреждения», — сказано в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ДТП произошло в 8:10 (6:10 мск) в условиях тумана, когда водитель автобуса выехал на встречную полосу движения. 23 ноября на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы 12 автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги.