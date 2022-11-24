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В Молдавии провалился вотум недоверия политике Минюста

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Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил о провале простого вотума недоверия политике Минюста республики.
В Молдавии провалился вотум недоверия политике Минюста
  • РИА Новости
  • © Мирослав Ротарь

Как сообщает РИА Новости , на прошлой неделе блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул в парламенте вотум недоверия. Сторонники инициативы считают недопустимыми попытки исполнительной власти контролировать судебную.

По словам Гросу, вотум недоверия не нашёл поддержки среди парламентариев: против выступили 53 депутата.

В начале ноября парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству, инициированный фракцией левой партии Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция».

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