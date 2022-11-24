ВС России пресекли попытки ВСУ атаковать в направлении двух населённых пунктов ЛНР

ВС России пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населённых пунктов в ЛНР.

«На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что были уничтожены более 15 украинских военнослужащих.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что Вооружённые силы Украины планируют возобновить наступление на населённые пункты Сватово и Кременная в ближайшие пять-семь дней.