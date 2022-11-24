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В Минэнерго Украины сообщили, что в энергосистеме 23 ноября произошёл блэкаут

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко заявил, что 23 ноября в энергосистеме страны произошёл блэкаут, но после восстановления она снова работает как единое целое.
В Минэнерго Украины сообщили, что в энергосистеме 23 ноября произошёл блэкаут
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

В эфире телемарафона Галущенко рассказал, что ситуация с энергетикой в целом по стране является очень сложной.

«Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов», — цитирует его РИА Новости

По его словам, к 04:00 24 ноября специалисты смогли «объединить энергосистему, она работает как единая».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на утро 24 ноября более 70% жителей города остаются без электричества, водоснабжение в городе восстановлено частично.

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