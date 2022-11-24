В Минэнерго Украины сообщили, что в энергосистеме 23 ноября произошёл блэкаут
- Gettyimages.ru
- © Ed Ram
В эфире телемарафона Галущенко рассказал, что ситуация с энергетикой в целом по стране является очень сложной.
«Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, к 04:00 24 ноября специалисты смогли «объединить энергосистему, она работает как единая».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на утро 24 ноября более 70% жителей города остаются без электричества, водоснабжение в городе восстановлено частично.