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Рогов: Киев ограничивает вывоз людей из Запорожья для прикрытия военных объектов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев ограничивает вывоз людей из Запорожья для прикрытия военных объектов. 
Рогов: Киев ограничивает вывоз людей из Запорожья для прикрытия военных объектов
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По его словам, тактика украинских войск заключается в использовании мирного населения в качестве живого щита. 

«Поэтому дана команда не давать людям возможности уехать под всеми предлогами», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в Запорожье у ВСУ тактика «слоёного пирога», которая предполагает, что военные и наёмники живут в окружении гражданских, а военные склады находятся в окружении мирных объектов. 

Ранее Рогов сообщил, что в результате взрывов на территории подконтрольного киевским властям города Запорожье повреждён склад боеприпасов украинских военных.

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