Рогов: Киев ограничивает вывоз людей из Запорожья для прикрытия военных объектов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев ограничивает вывоз людей из Запорожья для прикрытия военных объектов.

По его словам, тактика украинских войск заключается в использовании мирного населения в качестве живого щита.

«Поэтому дана команда не давать людям возможности уехать под всеми предлогами», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в Запорожье у ВСУ тактика «слоёного пирога», которая предполагает, что военные и наёмники живут в окружении гражданских, а военные склады находятся в окружении мирных объектов.

Ранее Рогов сообщил, что в результате взрывов на территории подконтрольного киевским властям города Запорожье повреждён склад боеприпасов украинских военных.