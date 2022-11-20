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«СТРАНА.ua»: вся территория Украины находится в зоне воздушной тревоги

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Все регионы Украины находятся в зоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
«СТРАНА.ua»: вся территория Украины находится в зоне воздушной тревоги
  • AP

Изначально «СТРАНА.ua» сообщило, что воздушную тревогу объявили в Киеве, Днепре и Полтаве.

Позднее появилось сообщение, что «вся Украина» находится в зоне воздушной тревоги.

«Пишут, что это связано со взлётом истребителя МиГ-31К в Беларуси», — говорится в сообщении.

В результате удара российских войск 17 ноября на Украине были поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.

Также была нарушена переброска резервов Вооружённых сил Украины и иностранного оружия в зону боевых действий.

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