«СТРАНА.ua»: вся территория Украины находится в зоне воздушной тревоги
- AP
Изначально «СТРАНА.ua» сообщило, что воздушную тревогу объявили в Киеве, Днепре и Полтаве.
Позднее появилось сообщение, что «вся Украина» находится в зоне воздушной тревоги.
«Пишут, что это связано со взлётом истребителя МиГ-31К в Беларуси», — говорится в сообщении.
В результате удара российских войск 17 ноября на Украине были поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.
Также была нарушена переброска резервов Вооружённых сил Украины и иностранного оружия в зону боевых действий.