«СТРАНА.ua»: вся территория Украины находится в зоне воздушной тревоги

Все регионы Украины находятся в зоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

Изначально «СТРАНА.ua» сообщило, что воздушную тревогу объявили в Киеве, Днепре и Полтаве.

Позднее появилось сообщение, что «вся Украина» находится в зоне воздушной тревоги.

«Пишут, что это связано со взлётом истребителя МиГ-31К в Беларуси», — говорится в сообщении.

В результате удара российских войск 17 ноября на Украине были поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.

Также была нарушена переброска резервов Вооружённых сил Украины и иностранного оружия в зону боевых действий.