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Токаев уверен, что Казахстан обязан проводить многовекторную политику

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Казахстан обязан проводить многовекторную политику в нынешних реалиях, особенно учитывая инвестиции в экономику страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев уверен, что Казахстан обязан проводить многовекторную политику
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«Я думаю, что с учётом геополитической позиции, с учётом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — сказал Токаев журналистам во время внеочередных выборов главы государства в Казахстане. Его слова приводит РИА Новости.

В Казахстане проводятся президентские выборы, в общей сложности в стране задействован 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан.

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