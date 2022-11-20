Токаев уверен, что Казахстан обязан проводить многовекторную политику

Казахстан обязан проводить многовекторную политику в нынешних реалиях, особенно учитывая инвестиции в экономику страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Я думаю, что с учётом геополитической позиции, с учётом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — сказал Токаев журналистам во время внеочередных выборов главы государства в Казахстане. Его слова приводит РИА Новости.

В Казахстане проводятся президентские выборы, в общей сложности в стране задействован 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан.