Украинские боевики стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым» около города Каменское в Запорожской области.

Об этом корреспонденту RT Илье Васюнину рассказал командир роты с позывным Ворон. Он показал остатки одного из снарядов.

«Поджигаются дома, также этот дым: если подышать, можно отравиться», — пояснил собеседник.

Отмечается, что около трёх недель назад украинские бойцы ночью приплыли к российским позициям на лодках, но их атаку отбили.

В октябре военные из отряда «Крым» сбили самодельный украинский коптер, который нёс на себе запрещённый Женевской конвенцией фосфорный заряд.