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Боевики ВСУ стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым»

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Украинские боевики стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым» около города Каменское в Запорожской области.
Боевики ВСУ стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым»
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом корреспонденту RT Илье Васюнину рассказал командир роты с позывным Ворон. Он показал остатки одного из снарядов.

«Поджигаются дома, также этот дым: если подышать, можно отравиться», — пояснил собеседник.

Отмечается, что около трёх недель назад украинские бойцы ночью приплыли к российским позициям на лодках, но их атаку отбили.

В октябре военные из отряда «Крым» сбили самодельный украинский коптер, который нёс на себе запрещённый Женевской конвенцией фосфорный заряд.

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