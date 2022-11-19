Боевики ВСУ стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым»
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Об этом корреспонденту RT Илье Васюнину рассказал командир роты с позывным Ворон. Он показал остатки одного из снарядов.
«Поджигаются дома, также этот дым: если подышать, можно отравиться», — пояснил собеседник.
Отмечается, что около трёх недель назад украинские бойцы ночью приплыли к российским позициям на лодках, но их атаку отбили.
В октябре военные из отряда «Крым» сбили самодельный украинский коптер, который нёс на себе запрещённый Женевской конвенцией фосфорный заряд.