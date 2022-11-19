Два мирных жителя погибли в результате обстрела Лисичанска боевиками ВСУ

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ещё четверо ранены.

РИА Новости

«В результате обстрела населённого пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибром 155 мм (один снаряд) погибли два мирных жителя и четверо получили ранения», — говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в представительстве сообщили, что украинские военные выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Новосёловке в ЛНР. 18 ноября украинские войска открыли огонь по городу Алёшки в Херсонской области, снаряд попал в точку сбора переезжающих жителей.