Два мирных жителя погибли в результате обстрела Лисичанска боевиками ВСУ
- РИА Новости
«В результате обстрела населённого пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибром 155 мм (один снаряд) погибли два мирных жителя и четверо получили ранения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в представительстве сообщили, что украинские военные выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Новосёловке в ЛНР.
18 ноября украинские войска открыли огонь по городу Алёшки в Херсонской области, снаряд попал в точку сбора переезжающих жителей.