В подконтрольной Киеву части Запорожской области 17 тысяч человек остались без света
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«Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоквартирных дома, в которых проживает более 17 тыс. абонентов», — написал он в своём Telegram-канале.
Старух добавил, что коммунальные службы восстановят теплоснабжение ориентировочно в субботу, 19 ноября, к 23:00.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что объект промышленной инфраструктуры попал под удар в подконтрольном киевским властям Запорожье.