В подконтрольной Киеву части Запорожской области 17 тысяч человек остались без света

Глава назначенной Киевом областной администрации Запорожской области Александр Старух сообщил, что часть региона, находящаяся под контролем Украины, осталась без отопления после повреждения трубопровода.

«Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоквартирных дома, в которых проживает более 17 тыс. абонентов», — написал он в своём Telegram-канале.

Старух добавил, что коммунальные службы восстановят теплоснабжение ориентировочно в субботу, 19 ноября, к 23:00.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что объект промышленной инфраструктуры попал под удар в подконтрольном киевским властям Запорожье.