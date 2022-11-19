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В подконтрольной Киеву части Запорожской области 17 тысяч человек остались без света

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Глава назначенной Киевом областной администрации Запорожской области Александр Старух сообщил, что часть региона, находящаяся под контролем Украины, осталась без отопления после повреждения трубопровода.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области 17 тысяч человек остались без света
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Brook

«Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоквартирных дома, в которых проживает более 17 тыс. абонентов», — написал он в своём Telegram-канале.

Старух добавил, что коммунальные службы восстановят теплоснабжение ориентировочно в субботу, 19 ноября, к 23:00.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что объект промышленной инфраструктуры попал под удар в подконтрольном киевским властям Запорожье.

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