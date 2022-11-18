Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам в Херсоне
- РИА Новости
«Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они неоправданны ни при каких обстоятельствах», — сказали РИА Новости в пресс-службе МККК, комментируя обращение комиссии СПЧ по данному вопросу.
Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.
В подписи к фото говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».