Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам в Херсоне

Международный комитет Красного Креста (МККК), комментируя фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне, заявил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство.

«Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они неоправданны ни при каких обстоятельствах», — сказали РИА Новости в пресс-службе МККК, комментируя обращение комиссии СПЧ по данному вопросу.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

В подписи к фото говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».